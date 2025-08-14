EVとハイブリッドを導入メルセデス・ベンツは、3代目となる新型『GLA』の開発を進めている。EVモデルを2026年後半に、内燃機関モデルを2027年初頭に発売する予定だ。【画像】メルセデス・ベンツの人気コンパクトクロスオーバー【現行型GLAとEQAを詳しく見る】全40枚MMAプラットフォームを採用する次世代コンパクトカーファミリーの中でも最小のモデルであり、現行のGLAおよびEQAの後継車となる。メルセデス・ベンツGLA（現行型）