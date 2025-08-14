アメリカのトランプ大統領は13日、ロシアのプーチン大統領と行う15日の首脳会談がうまくいけば、その直後にウクライナのゼレンスキー大統領も加えた3者会談を開く考えを明らかにしました。トランプ大統領：最初の米露会談がうまく行けば、直後に2つ目の会談を開きたい。プーチン大統領とゼレンスキー大統領が望むなら、私も加わる2つ目の会談だ。トランプ氏は15日にアラスカで開かれる米露首脳会談を「最初の会談」と位置づけ、「2