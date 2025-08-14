「あなたを証明するジュエリー」をコンセプトに掲げるVERMILLION（ヴァーミリオン）から、星座の季節ごとに登場する「KALENDAE Collection」の8月新作が登場。今回のテーマは“おとめ座”と、祈りを運ぶ神聖なフェザーモチーフ。夜空の導きに想いをのせて、心にそっと寄り添うピアスとピンキーリングが揃いました。新月の始まりとともに、自分らしさを引き出すジュエリーで、新たな一歩