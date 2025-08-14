AI技術をさまざまな産業と結びつけ、実用的なソリューションを競うコンペティション「AI FOR ALLスーパーリーグ」（以下「AIスーパーリーグ」）が先ごろ、広西壮（チワン）族自治区南寧市で始まった。「AIスーパーリーグ」の一環として、対ASEAN「AI＋越境EC」革新的応用コンペティション2025も同時に始動し、現在エントリー受付が正式に始まっている。「中国-ASEANデジタル貿易」に焦点を絞ったこの革新的なコンペティションには