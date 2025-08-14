◆ 高木氏「負けられないチームと、目標を失いつつあるチームの差が出た」日本ハムは13日、ロッテとの対戦で3x−2とサヨナラ勝利を収めた。打線は9回、先頭の石井一成が四球で出塁。有薗直輝が空振り三振に倒れるも、続く清宮幸太郎が安打、代打・マルティネスが相手の失策で出塁し、一死満塁で水谷瞬がサヨナラ打を放った。連敗を「4」で止め、逆転優勝へリスタートを切った日本ハム。13日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュ