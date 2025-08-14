元ＡＫＢ４８で女優の河西智美が、大御所へのあいさつで「号泣」したエピソードを語った。１２日のＡＢＥＭＡオリジナル番組「愛のハイエナｓｅａｓｏｎ４」（火曜・午後１１時）にゲスト出演。上下関係についてのトークで「私はホリプロなんですけど、初めて年末の歌番組にグループで出るときに、和田アキ子さんの楽屋にごあいさつに行くというのがあって」と説明。「あんまりキャーキャー若者が『お願いしま〜す！』って行