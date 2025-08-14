8月12日夜、岐阜市で道路を歩いて渡っていた80歳の女性が車にひき逃げされ大ケガをした事件で、20歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは、岐阜県岐南町の会社員・武井瞭介容疑者(20)です。警察によりますと、武井容疑者は12日午後8時半ごろ、岐阜市鷺山で、道路を歩いて渡っていた80歳の女性を乗用車ではねてケガさせたにもかかわらず、そのまま逃げた疑いが持たれています。女性(80)は、手首や足首を骨折する重傷です。