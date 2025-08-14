NHKの連続テレビ小説『あんぱん』があいかわらず好調だ。上半期ドラマ視聴率でトップを獲得し、物語は早くも後半に突入。もやもや続きだった主人公（北村匠海）とヒロイン（今田美桜）の恋愛もようやく実り、いよいよ東京での漫画家人生がスタートした。【写真を見る】やなせたかしが“メロメロになった女優”自宅で「グイグイお願いされ――」アンパンマンの生みの親・やなせたかしをモデルとする主人公の周りには、これか