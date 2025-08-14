夏の甲子園に新たな“スター候補”が現れた――。聖隷クリストファー（静岡）のエース、高部陸が聖地のマウンドで躍動する。夏の静岡大会は5試合に登板して、わずか3失点でチームを春夏通じて初の甲子園出場に導いた2年生左腕は、8月9日の茨城代表の明秀日立戦。被安打4、自責点0、1失点完投で鮮やかな全国デビューを飾った。【西尾典文／野球ライター】【写真】明秀日立の金沢監督も「完敗です」と脱帽した聖隷クリストファー・