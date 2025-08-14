セ・リーグは8月4日、都内で理事会を開いてDH制の導入を決めた。日本初のプロ野球リーグである「日本職業野球連盟」の設立は1936年。セ・リーグ誕生は1949年。20世紀に日本プロ野球の歴史が積み上げられる中、セ・リーグでは投手が打席に立ってきた。その歴史に終止符を打った鈴木清明理事長は記者会見で「国際的な潮流を意識した」と理由を説明した。＊＊＊【写真】セ・リーグのDH制導入に「80％くらい賛成」と語った人気監督