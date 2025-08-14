【MLB】エンゼルス7−6ドジャース（8月12日・日本時間8月13日）【映像】ベンチでチームメイトが”大暴れ”8月12日（日本時間8月13日）に行われたロサンゼルス・エンゼルス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が豪快な勝ち越し弾を放った際に、ベンチで異常な興奮ぶりを見せていたチームメイトの姿が話題となっている。両チームが小刻みに点を取り合い、5-5の同点の迎えた9回表