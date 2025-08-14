長期連休を迎えるたび、悩みの種となるのが高速道路の渋滞だ。今年のお盆も、中央道で最大45km、東北道や関越道で最大40kmと、各地で大規模な渋滞が予想されていた。【写真】この記事の写真を見る（2枚）「40kmの渋滞」というだけで気が滅入ってしまうが、これがもし50km、60kmと伸びていったとしたら……。「怖いもの見たさ」で、気になってしまう人も多いだろう。そもそも「これまでで一番酷かった渋滞」は、一体どのような