2025年4月17日に発売となったスバルの新型「フォレスター」。グレードは大きく「Premium」「X-BREAK」「SPORT」の3つに分けることができ、明確なキャラクターの差別化が図られている（写真：SUBARU）【写真を見る】スバル新型「フォレスター」、Premium/X-BREAK/SPORTの違いを確認する（47枚）スバルのクロスオーバーSUVとして高い人気を誇っている「フォレスター」が、2025年4月に通算6代目モデルへとフルモデルチェンジを果たし