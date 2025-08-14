ディズニーの大人気映画シリーズ『パイレーツ・オブ・カリビアン』。ファンからシリーズ復帰を望む声の絶えないジョニー・デップだが、第6弾出演に対し、前向きな発言をしたようだ。【写真】「グレイヘアが似合いすぎ」 ジョニー・デップ、ハリウッド復帰作での激変姿『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズのプロデューサー、ジェリー・ブラッカイマーが、Entertainment Weeklyの最新インタビューで、ジョニーとシリーズの