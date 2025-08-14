「ABEMA」独占のインタビュー企画「おはようロバーツ」最新回新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、米大リーグ・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督への独占インタビュー企画「おはようロバーツ」を11日に放送した。このインタビューはドジャースタジアムの監督室で行われ、チームを第一に考える大谷翔平投手の姿勢が見えた裏話を明かした。監督は、ムーキー・ベッツ内野手の不振脱却を目的として、開幕から1番打者として