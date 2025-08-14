當真あみが主演、上白石萌音が共演するドラマ『ちはやふる−めぐり−』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の第6話が13日に放送され、奏（上白石）が梅園かるた部メンバーの成長に涙をこぼすと、ネット上にも「胸熱」「全員最高」「涙止まんねぇよ…」などの反響が寄せられた。【写真】梅園かるた部メンバーに笑顔で手を振る奏（上白石萌音）4月になり、めぐる（當真）たちかるた部の5人はそろって高校3年生になった。一方、奏は育