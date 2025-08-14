¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇðÌÚÍ³µª¡Ê34¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê¿åÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÂÎ·Á¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¹ðÇòSP¡×¡£MC¤Î¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¾åÅÄ¿¸Ìé¤«¤é¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿ÇðÌÚ¤Ï¡Ö¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥È¤ß¤¿¤¤¤ÊÂÎ¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö10Âå¤Î»þ¤Ë¡¢AKB¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¿åÃå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢³§¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡È¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥È¤À¡ª