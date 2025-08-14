“第二次世界大戦の記憶”を取材してきたノンフィクション作家の早坂隆氏が、「A級戦犯」とされた人物たちの子孫をインタビューした。批判され、揶揄された日々から見えた日本人の心の風景とは--。【画像】土肥原賢二の孫・佐伯裕子氏◆◆◆そもそも「A級戦犯」とは何か？戦後80年の節目となる本年は、戦争と向き合うべき年であると同時に、戦後の歩みを顧みる絶好の時機でもある。本稿では、極東国際軍事裁判（東京裁判）におい