お笑いタレントのキンタロー。が披露した青森県の「ねぶた」のモノマネがネット上で反響の声を呼んでいる。キンタロー。は１４日までに自身のインスタグラムに「爆笑レッドカーペットありがとうございました大好きな阿佐ヶ谷姉妹さんと素敵な１枚最高の出演のし方をさせてくださいましたレッドカーペットの皆さんの心意気に感謝」とつづり、お笑いコンビ・阿佐ヶ谷姉妹とのショットを公開。「およそ９秒の出番だったのです