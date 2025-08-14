優秀な人材が国を誤るのはなぜなのか。昭和陸軍のエリートたちの人物像・行動様式を分析することで、いつの時代も変わらぬ「日本型エリート」の“失敗の本質”を探る（全2回の1回目／後編に続く）。【画像】インパール作戦で行軍する日本兵の姿能吏だがトップには向いていなかった東條英機©時事通信社◆ ◆ ◆“良識派”が多かった旧制中学出身の軍人たち保阪陸軍士官学校19