プロボクシング前ＷＢＣ世界ミニマム級王者の重岡優大（２８）＝ワタナベ＝が１３日、自身のインスタグラムで現役引退を表明した。弟の前ＩＢＦ世界同級王者・銀次朗（２５）＝ワタナベ＝は５月のＩＢＦ同級タイトルマッチ後に急性右硬膜下血腫のため開頭手術を受け、現在も意識は戻っていない。優大は「先日、弟・銀次朗が熊本の病院に転院しました。そして今日、俺・優大はボクシング引退を決意しました」と報告した。６歳か