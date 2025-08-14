〈「バターン死の行進」の責任を問われマニラで銃殺刑に…“良識派”とされる陸軍軍人がフィリピン攻略で語っていたこと「焼くな。犯すな…」〉から続く優秀な人材が国を誤るのはなぜなのか。昭和陸軍のエリートたちの人物像・行動様式を分析することで、いつの時代も変わらぬ「日本型エリート」の“失敗の本質”を探る（全2回の2回目／前編から続く）。【画像】インパール作戦で行軍する日本兵たちの姿◆ ◆