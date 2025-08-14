◆第１０７回全国高校野球選手権大会第８日▽２回戦京都国際６―３健大高崎（１３日・甲子園）熱戦をともに繰り広げたライバルに、夢を託した。鳥羽の村上冬万（とうま）主将（３年）が三塁アルプスから球場全体を見渡していた。「夢見てたけど叶わなかった場所。その気持ちも込めて」。７月２７日に行われた京都大会決勝（わかさスタジアム京都）で京都国際に３―４のサヨナラ負け。終えたはずの最後の夏に、エピローグがあ