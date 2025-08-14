◆報知新聞社主催◇熱中対策水カップ第５０回日本少年野球関東大会（９〜１１日、群馬・伊勢崎市野球場ほか）▽決勝北広島ボーイズ２−１白井中央ボーイズ道勢初の決勝進出を果たした札幌北広島ボーイズが、白井中央ボーイズ（千葉）を２―１で下して初優勝した。先発の最速１３７キロ右腕・太田慶音（３年）が７回途中で降板するまで無安打３四球で１失点と力投。攻撃は初回の太田慶と４回の丸山湊（３年）の本塁打２発で決