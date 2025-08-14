ダンス＆ボーカルグループ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」の中島颯太の運動中のショットが話題になっている。１４日までに自身のインスタグラムに「ＬＤＨＥＳＰＥＲＡＮＺＡ本気でサッカーしてますので是非チェックしてださい！ＣＬにて！サッカーって、やっぱり最高」とつづり、サッカー練習中の一幕を披露した。この投稿にファンからは「ユニ姿のそうたくん好きすぎるのー」「サッカーうますぎるのほんとかっこいい素敵すぎ