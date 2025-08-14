◇プロ野球セ・リーグ 阪神2-0広島(13日、マツダスタジアム)阪神の石井大智投手が、日本記録タイでセ・リーグ新記録となる39試合連続無失点を達成しました。阪神2点リードの9回裏にマウンドへ上がった石井投手。先頭の中村奨成選手を空振り三振、続くファビアン選手も空振り三振に仕留めます。小園海斗選手にはヒットを打たれるも、最後は4番・末包昇大選手を151キロのストレートで3球三振に仕留め、1イニングを無失点で締めました