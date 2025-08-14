熊本県は熊本市南区の川で見つかった遺体について、大雨で行方が分からなくなっていた男性と確認されたと発表しました。一連の大雨による熊本県内の死者は3人となりました。亡くなったのは、熊本市南区の長田修さん（74）です。長田さんは11日早朝、バイクで家を出たまま行方が分からなくなり、近くを流れる浜戸川のそばでバイクが見つかっていました。13日、浜戸川を捜索していた消防団のボートが長田さんを発見、死亡が確認され