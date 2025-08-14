TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が13日、放送された。「『ジャンケン・グリコ』をベースに…負けたら自分が出したカードの食べ物を完食！大食い心理バトル『満腹×ジャンケン』」で出演者が「チキンライス」を連呼する一幕があった。今回のゲームは「ジャンケン・グリコ」をベースに「グー」「チョキ」「パー」に食べ物が割り当てられ、ジャンケンに負けるとその食べ物を実食するという仕組み。食べ物