そうはは。さんの「自分の人生は自分のものだ！」と思えるようになったエピソードを描いた漫画が、インスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。過去の経験から、社会人になっても人の顔色をうかがうばかりの女性。ある友人からは無視をされたり、冷たい態度を取られたりしていました。モヤモヤした気持ちを抱えながらも、優しく接しようとしていましたが…という内容で、読者からは「自分軸が大事！」「優し