大谷は13日に古巣相手に投手として先発する予定だ(C)Getty Imagesまさにドラマのような試合展開だった。現地時間8月12日（日本時間13日）、ドジャースの大谷翔平は、敵地エンゼルスタジアムでのエンゼルス戦に「1番・DH」として先発出場し、4戦連発となる43号ソロを放つなど、3打数1安打1打点、2四球、2得点と活躍。ナ・リーグ本塁打争いでは、フィリーズのカイル・シュワーバーに1本差をつけ、再び単独トップに浮上した。【動