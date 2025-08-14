第105回天皇杯は8月13日、ラウンド16の残り1試合が開催。結果は以下の通りとなった。天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会 ラウンド16東京ヴェルディ 1-2 名古屋グランパス他の7試合から1週間遅れで開催された一戦は、12分にMF新井悠太のゴールでホームの東京ヴェルディが先制したものの、26分に名古屋グランパスのMF内田宅哉が同点弾。迎えた81分、先日の東アジアE-1選手権で連覇に大きく貢献した日本代表MF稲垣祥が逆転弾