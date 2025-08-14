犬は『他の犬の死』を理解する 結論からいうと、犬は『他の犬の死』を理解します。人間よりも相手の感情や体調の変化に敏感なため、同居犬が病気になったらわかります。 そして実際に亡くなっている同居犬を前にしたら、もう息をしていないということもわかります。 犬は群れを構成して、リーダーに従って行動するという習性は人間と似ています。そのため、仲間が亡くなったら『悲しい』『これからどうしよう』と