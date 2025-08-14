お笑いコンビ「EXIT」のりんたろー。（39）が13日に放送されたテレビ朝日「かまいガチ」（後11・45）に出演。購入した家の隣に偶然住んでいた人物を明かした。今回は、かまいたち・山内健司が熱望した企画「都内の物件のことは俺が1番知ってんねん」。同企画は東京都内の物件に関する様々なクイズが出題され、最も正解数が多い人が「初代・都内物件王」のという栄誉が与えられるとした。最初の問題は、「赤坂駅徒歩4分」「六