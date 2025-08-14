【ニューヨーク共同】13日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比47銭円高ドル安の1ドル＝147円33〜43銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1699〜1709ドル、172円42〜52銭。米連邦準備制度理事会（FRB）が9月に追加の利下げを決めるとの観測が強まり、米長期金利が低下。日米金利差の縮小を意識したドル売り円買い注文が優勢だった。