ベセント米財務長官＝6月、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】ベセント米財務長官は13日放送の米ブルームバーグ通信のインタビューで、連邦準備制度理事会（FRB）が設定する政策金利に関し「どのモデルを見ても、おそらく1.5〜1.75％低い水準にあるべきだ」と語った。繰り返し利下げを要求するトランプ大統領に続き、ベセント氏もFRBへの圧力を強めた。FRBは現在、主要政策金利を4.25〜4.5％にしている。ベセント