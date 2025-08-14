「広島０−２阪神」（１３日、マツダスタジアム）１３日の広島−阪神戦（マツダ）が恒久平和を願う「ピースナイター２０２５」として開催され、広島出身の歌手で俳優の吉川晃司さん（５９）がゲストで登場。五回裏終了後にはジョン・レノン作詞作曲の「イマジン」をアカペラで大熱唱した。被爆２世でもある吉川さんは恒久平和を訴え、試合前の始球式では１０３キロを計測してファンを盛り上げた。試合は打線が振るわず、広島が