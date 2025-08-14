俳優の藤木直人（５３）が、ＡＢＥＭＡオリジナルドラマ「ＭＩＳＳＫＩＮＧ／ミス・キング」（９月２９日スタート。月曜、後８・００）に出演し、主演するのん（３２）と初共演することが１３日、分かった。天才棋士の父に人生を奪われた国見飛鳥（のん）に、その父親と因縁を持つ元棋士・藤堂成悟（藤木）が「将棋で復讐をしよう」と持ちかけ、２人は共犯者として計画を進めていく。藤木が演じる藤堂は棋士を辞めた後は、