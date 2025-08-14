ロシア軍の陣地へりゅう弾砲を発射する準備をするロシア兵＝１３日/Andrii Marienko/AP（ＣＮＮ）トランプ米大統領は１３日、米アラスカ州で１５日に予定されている米ロ首脳会談でロシアのプーチン大統領がウクライナとの停戦に同意しなければ、ロシアは「厳しい結果」に直面することになると述べた。トランプ氏はまた、会談がうまく運んだ場合、ウクライナのゼレンスキー大統領を交えた３者会談を「早急に」設定する用意があると