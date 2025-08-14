北海道江差町ではまた畑のスイカがクマに食い荒らされる被害がありました。いま道内各地でクマの出没が相次いでいて、観光地が立ち入り禁止となるなど影響が広がっています。いくつものスイカが食い荒らされています。８月１３日午前５時１５分ごろ、江差町柳崎町にある畑の所有者の男性が、畑でスイカ３０個が食い荒らされ、近くには幅１３センチのクマのものとみられる足跡があるのを見つけました。（被害にあった人）「スイカを