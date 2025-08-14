8月17日にフランス・ドーヴィル競馬場で行われるジャックルマロワ賞（G1・芝1600m）に出走予定のJRA所属馬、アスコリピチェーノ（牝4・美浦・黒岩陽一）とゴートゥファースト（牡5・栗東・新谷功一）の現地での調教状況が発表された。【仏ジャックルマロワ賞】日本勢アスコリピチェーノ＆ゴートゥファースト出走…8月17日生中継第100回を超える歴史あるG1アスコリピチェーノは12日、シャンティイ調教場のリオン坂路（ダートコ