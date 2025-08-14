きょう(木)は西日本ほど晴れて暑くなりますが、午後は天気の急変にご注意ください。日中は東海から西の地域を中心に朝からたっぷりの日差しが降り注ぎますが、午後になると大気の状態が不安定で、山沿いを中心に雨雲や雷雲が湧きやすいでしょう。市街地にも雨雲が流れ込む可能性があり、予報のマークになくても雨の降る所がありそうです。空模様の変化にお気を付けください。一方、関東では朝から雨の降っている所があり、午後も雲