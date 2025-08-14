アメリカとロシアの首脳会談を前に、ウクライナのゼレンスキー大統領とヨーロッパの首脳らが、トランプ大統領を交えてオンライン会合を行いました。ゼレンスキー大統領は13日にドイツを訪れ、メルツ首相をはじめヨーロッパの首脳らとともにトランプ大統領とのオンライン会合に臨みました。会合でトランプ氏は、15日のプーチン大統領との会談でウクライナの停戦を目指すと表明し、領土はウクライナの大統領のみが交渉できると明言し