8月13日、大井競馬場で行われた11R・黒潮盃（S3・3歳・ダ1800m）は、笹川翼騎乗の3番人気、マウンテンローレル（牡3・大井・福田真広）が勝利した。3/4馬身差の2着にセイエイ（牡3・大井・的場直之）、3着に1番人気のミクニサンビーム（牡3・大井・藤田輝信）が入った。勝ちタイムは1:53.1（稍重）。2番人気で吉井章騎乗、ユウユウスキー（牡3・大井・阪本一栄）は、4着敗退。【写真】マテンロウローレルで快勝…黒潮盃福田師