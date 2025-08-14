韓国在住の脱北者たちが、北朝鮮当局による新たな工作の標的になっている。韓国のシンクタンク「サンド研究所」傘下のメディア「サンドタイムズ」によれば、北朝鮮の秘密警察・保衛部は、脱北者の家族を人質にとった脅迫や懐柔を活発化させているという。脱北ユーチューバーのAさんは、10年ぶりに北朝鮮の父親から国際電話を受けた。会話の途中、ある脱北者団体のことを尋ねられ、不審に思って「今、隣に誰かいるのか」と聞くと、