突然ですが、「G7」が何の略か知っていますか？先進国首脳会議を表す、ニュースでよく耳にするアレです…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Group of Seven（7）」でした！主要7カ国首脳会議ともいい、アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、日本が加盟国となっています。「G」はグループの意味だったんですね！次回の難解略語もお楽しみに！【難解略語】「PDCA」の正式名称分かりますか？知ら