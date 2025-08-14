最近、街を歩いていると「買取店」をよく見かけるようになった。駅前だけでなく商店街の空き店舗やショッピングモールにもあり、以前よりずっと身近な存在になっている。取り扱う品物もブランド品や貴金属だけではない。古着やおもちゃ、さらには使いかけのコスメまで幅広く、思わず「そんなものまで？」と驚くこともある。かつては一部の人だけが利用していたサービスが、今では誰にとっても気軽な選択肢となりつつあるのだ。では