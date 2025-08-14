◆プロ・アマ交流戦巨人３軍４―１上武大（１３日・ジャイアンツ球場）巨人の浅野翔吾外野手（２０）が１３日、右尺骨茎状（けいじょう）突起不全骨折から復帰後２戦連続の長打をマークした。３軍の上武大戦（Ｇ球場）に「１番・ＤＨ」で先発。初回先頭で１４２キロの直球を捉えて左中間フェンス最上部を直撃する二塁打を放ち、「しっかりとバットも振れていますし、左中間のいいところに打球が飛んでいる。いい感じかな」とう