◆報知新聞社主催◇第１９回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ▽２回戦旭川大雪ボーイズ８−０仙台太白リトルシニア（１３日・大田スタジアム）９年ぶり３度目の出場の旭川大雪ボーイズが仙台太白リトルシニアに８―０で大勝し、初のベスト８進出を決めた。先発の２年生右腕・神元朔は５回１安打無失点の好投。打線も隙のない攻撃で８得点を挙げた。１４日の準々決勝は４強入りを懸け、兵庫伊丹ヤングと対戦する。