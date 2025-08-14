◆米大リーグブルワーズ１２―５パイレーツ（１３日・米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ナ・リーグ中地区首位のブルワーズが、パイレーツに大勝でスイープし、今季最長の１２連勝となった。ブ軍は球宴を挟んで１１連勝もマークしており、今季２度目の２桁連勝を継続。貯金３２となった。１２連勝は球団史上２度目で、８７年に１３連勝して以来。３回にフリリックとイエリチの適時打で２