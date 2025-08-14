現役アイドルが大学を7年半かけて卒業し、地元で音楽フェスを主催する──そんな異色のキャリアを歩む女性がいる。 瀬戸内エリアを舞台に活動するアイドルグループSTU48の福田朱里さん（26）は、東大進学を期待される家庭に育ちながら大学受験後にアイドルの道へ。一度は休学したものの、コロナ禍をきっかけに復学し、広島と京都を往復する過酷な両立生活を経て同志社大学を卒業した。そして今、自らの名を冠した「フクフェス」で